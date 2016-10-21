Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Şehitköy köyü Direkli mezrasında esrar maddesi olduğu bilgisine ulaşıldığı belirtildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bölgede arama yapıldığı belirtilen açıklamada, “Bingöl-Genç ilçesi Şehitköy köyü Direkli mezrası girişinde yapılan arama neticesinde; menfez altına gizlenmiş vaziyette 11 adet beyaz renk çuval içerisinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 315 kilo 880 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak adli işlemlere başlanmıştır. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

Yılmaz Atar

