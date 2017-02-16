Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Genç ilçesi Gerçekli köyünde iki sığınak ele geçirilmiştir. Sığınaklar içerisinde 2 adet bidon, bir adet güneş gözlüğü, bir adet örgüt kıyafeti ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

Yılmaz Atar

