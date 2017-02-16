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Bingöl’de 2 sığınak bulundu

Bingöl’ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında iki sığınak bulundu.

Bingölde 2 sığınak bulundu

16 Şubat 2017 11:51

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Genç ilçesi Gerçekli köyünde iki sığınak ele geçirilmiştir. Sığınaklar içerisinde 2 adet bidon, bir adet güneş gözlüğü, bir adet örgüt kıyafeti ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.  

Yılmaz Atar
 

Etiketler: Bingöl, sığınak


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