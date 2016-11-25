Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında Yayladere ilçesi Alınyazı, Gökçeal ve Kırköy bölgelerinde 2 sığınak ile 3 adet el yapımı patlayıcı düzeneğinin ele geçirildiğini bildirdi. Sığınakların yaşam malzemesi depolamak için kullanıldığı ifade edilen açıklamada, “Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 adet sığınak ve 3 adet tuzaklanmış EYP bulunmuş yerinde imha edilmiştir. Bulunan sığınaklarda 10 adet uyku tulumu, 100 adet kütüklük akısı, 100 adet el bombası kılıfı, 100 adet kamuflajlı fanila, 1 adet kamp çadırı, 100 adet erkek çorabı, 5 adet panço, 5 adet erkek kabanı, 5 adet kazak, 1000 kg un, 250 kg mercimek, 125 kg bulgur, 50 kg salça, 50 kg pirinç, 90 kg pirinç, 250 kg makarna, 100 kg ayçiçek yağı ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

Yılmaz Atar