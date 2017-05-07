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Bingöl'de 20 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi, operasyon başlatıldı

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı 20 köyde ve bu köylere bağlı 82 mahalle ile mezraya giriş çıkışlar ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bölgede üst düzey örgüt yöneticilerinin bulunduğu ve operasyon başlatıldığı bildirildi.

Bingölde 20 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi, operasyon başlatıldı

07 Mayıs 2017 22:25
Bingöl'de 20 köyde sokağa çıkma yasağı - Tıkla İzle

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Genç İlçesinde faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu, değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek, maksadıyla, Genç ilçesi, Karcı, Yelkaya, Üçgül, Döşekkaya, Direkli, Ericek, Servi, Harmancık, Çoban Çeşmesi, Sarıbudak, Yaydere, Büyükçağ, Çevirme, Yayla, Şehitköy, Yeniyazı, Doğanca, Bulgurluk ve Yolaçtı köyleri ile bu köylere bağlı mahalle ve mezralar Ekincik, Dergek, Koyunlu, Ekmekli, Demirlibağ, Karaoluk, Boğaziçi, Gökçebağ, Gelincik, Gölyanı, Arıtaş, Büyükköy, İbrahimler, Sancaklı, Küplüce, Kocakaya, Usluca, Taşören, Ekinli, Çomak, Aktoprak, Dedeçavuş Erdem, Yeniçevre, Armağanlı, Doludere, Oluklu, Evrencik, Bançebaşı, Saklıca, Ericek, Akıncı, Akçasüt, Çetinkaya, Toklu, Coşkunlar, Varvusan, Selila, Mezraa, Hasenan, Taşkapı, Üzümcük, Mezraayısağır, Havrir, Çiçekli, Tepecik, Eskiköy, Bağış, Ulutaş, Alan, Kilimli, Yazmalı, Savaş, Taşkapı, Aslancık, Yuvalı, Gümüşlü, Köklü, Açıkkalın, Kazancık, Fırat, Kaldırım, Işıkoluk, Tepecik, Kirişli, Konacık, Yumrulu, Tımarlı, Abdi, Kulincik, Arpaçay, Düzyayla, Dibek, Bürnek, Develi, Direkli, Bulgurlu, Sağlık, Çevreli, Kozankaya, Ürünlü ve Karaoluk arasında kalan bölgede, operasyonel faaliyet icra edilecektir" denildi.

Giriş çıkışlar ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Açıklamanın devamında, "Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C Maddesi gereği, vatandaşların zarar görmemesi amacıyla belirtilen bölgelerde 08 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelere giriş çıkışlar ile sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi. 

Etiketler: bingöl valiliği, sokağa çıkma yasağı


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