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Bingöl'de 26 yer geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Bingöl'de merkez ve 8 ilçede 26 yer 30 Nisan-14 Mayıs tarihleri arasında “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildi.

Bingölde 26 yer geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

27 Nisan 2018 22:00

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Bingöl Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır" denildi.

Valilik açıklamanın devamında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerin merkezde Ortaçanak, Hasar Yaylası, Hasar Tepe, Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi bölgeleri, Adaklı İlçesinde bulunan, Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi (Sevkar) Bölgesinde, Genç İlçesinde bulunan, Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı , Dikpınar,Derman ve Şekeran Bölgelerinde, Solhan İlçesinde, Yenibaşak-Doğuyeli Bölgesinde, Yayladere İlçesinde, Horivanik Deresi-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy Ormanları, Manav Deresi ve Güneşlik Gökçedal Bölgesinde, Kiğı İlçesinde Çomakderesi Bölgesinde, Karlıova ilçesinde Karacehennem Ormanları Bölgesinde, Yedisu İlçesinde ise Akımlı Yaylası Bölgesi olduğunu bildirdi.  

Yılmaz Atar
 

 

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