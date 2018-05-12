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Bingöl'de 26 yer "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi

Bingöl Valiliği merkez ve 8 ilçede 26 yerin 15-29 Mayıs 2018 tarihleri arasında “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildiğini bildirdi.

Bingölde 26 yer &quot;Özel Güvenlik Bölgesi&quot; ilan edildi

12 Mayıs 2018 14:53

Valilik açıklamasında," Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır" denildi.

Açıklamanın devamında 15-29 Mayıs 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerin merkezde Ortaçanak, Hasar Yaylası, Hasar Tepe, Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi bölgeleri, Adaklı İlçesinde bulunan, Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi (Sevkar) Bölgesinde, Genç İlçesinde bulunan, Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı , Dikpınar,Derman ve Şekeran Bölgelerinde, Solhan İlçesinde, Yenibaşak-Doğuyeli Bölgesinde, Yayladere İlçesinde, Horivanik Deresi-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy Ormanları, Manav Deresi ve Güneşlik Gökçedal Bölgesinde, Kiğı İlçesinde Çomakderesi Bölgesinde, Karlıova ilçesinde Karacehennem Ormanları Bölgesinde, Yedisu İlçesinde ise Akımlı Yaylası Bölgesi olduğunu bildirdi.  

Yılmaz Atar
 

 

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