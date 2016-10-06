Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bingöl’ün Ekinyolu Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bir şahsın tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisine ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, “Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Bingöl-Karlıova karayolu üzerinde şüpheli tavırlar sergileyen bir şahsın yapılan kontrolünde, çeşitli tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen; 5 adet toprak kap, 3 adet madeni kap, 4 adet ok ucu, 5 adet yılanbaşı figürlü madeni bilezik, 1 adet madeni yüzük, 1 adet delikli taş kolye ucu, 6 adet kolye ve bileklik yapımında kullanıldığı değerlendirilen değerli taş, 1 adet kolye ucu taş, 1 adet madeni kolye ucu olmak üzere toplam 27 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirilmiştir” denildi.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ele geçirilen tarihi eserlere el konulduğu ifade edilen açıklamada, 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Yılmaz Atar