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Bingöl’de 33 hayvan yanarak telef oldu

Bingöl’de bir ahırda çıkan yangında 8’i büyük, 25’i küçükbaş olmak üzere toplam 33 hayvan yanarak telef oldu.

Bingölde 33 hayvan yanarak telef oldu

30 Ocak 2018 12:35

Yangın, merkeze bağlı Erentepe Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Büçker’e ait ahırda elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ahır, samanlık, odunluk ve eve sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. 

Yangında ahır kullanılmaz hala gelirken 8’i büyük, 25’i küçükbaş olmak üzere toplam 33 hayvan yanarak telef oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Yılmaz Atar
 

Etiketler: Bingöl, telef

 

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