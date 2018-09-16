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Bingöl'de 33 İYİ Partili istifa etti

Bingöl'de 33 İYİ Partili istifa etti
Bingöl'de 33 İYİ Partili istifa etti

İYİ Parti Genç İlçe Başkanı Kadri Artar ile birlikte 33 yönetim kurulu üyesi istifa etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın il başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin istifasını isteyen genelgeyi yayınlamasının ardından İYİ Parti Genç İlçe Başkanı Kadri Artar ve 33 yönetim kurulu üyesi toplu şekilde istifa etti.

İstifa ile ilgili açıklama yapan İYİ Parti Genç İlçe Başkanı Artar, “Bilindiği üzere İYİ Parti teşkilatlarında ülke genelinde bazı istifa ve değişimler yaşanmaktadır. Genel Başkanlığın 30 Ağustos 2018 tarih ve 1333 sayılı ‘Teşkilatlarda Revizyon Çalışmaları' kararı ile ülke çapında ayrım yapmaksızın tüm il başkanları ve il yöneticilerinin istifa etmeleri tavsiye edilmiştir. Bizler de Genç ilçe teşkilatı olarak bu tavsiyeyi kabul ederek toplu bir şekilde istifa etmiş bulunmaktayız. İstifa dilekçelerimizi gönderdik” dedi.  

Sinan Atan
 

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