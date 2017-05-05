Bingöl’de 5 sığınak daha ele geçirildi

Bingöl Valiliği, İl Jandarma ve 49’uncu Komando Tugay Komutanlığına bağlı birlikler tarafından merkez Ortaçanak ile Karlıova ilçeleri kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarla 5 sığınağın daha ele geçirildiğini bildirdi. Genç ilçesi kırsalında da bugün 2 sığınak ele geçirilmişti.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Ele geçirilen sığınaklarda yapılan aramada 15 M-16 fişeği, 1 M-16 şarjörü, 1 güç kaynağı, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 88 adet AK-47 kalaşnikof mermisi, 5 adet kalaşnikof mermisi, 1 el telsizi 775 kilogram un, 75 kilogram şeker, 10 adet konserve, 75 adet hamur mayası, 37 kilogram salça, 42.5 kilogram zeytin yağı, 50 çeşitli roman kitapları, 34 film CD’si, 25 çuval pirinç, 20 adet 12 kilogramlık tüp, 19 adet örgütsel doküman, 15 kilogram mercimek, 14 adet koli bandı, 3 adet 6 adet tüp, pil blokları, sargı bezleri, tavla takımı, 1 adet 4’lü ocak, 1 battaniye, 1 cam kavanoz, çeşitli markalarda ilaç, 374 adet pil, 60 kilogram sıvı yağ, 50 kilogram makarna, 50 kilogram bulgur, 50 kilogram pirinç, 25 kilogram deterjan, 18 kilogram beyaz peynir, 10 kilogram üzüm, 10 kilogram karışık çerez ve 5 kilogram fındık ezmesi ele geçirilmiştir” denildi.

Operasyonlar kapsamında ele geçirilen yaşam malzemelerinin olay yerinde imha edildiği belirtilen açıklamada, delil niteliği olabilecek diğer malzemelerin muhafaza altına alındığı kaydedildi.

Yılmaz Atar

