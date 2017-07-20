Bingöl'de 50 bin kök hint keneviri ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bingöl genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ile ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada, Genç ilçesine bağlı Şehitköy Hamzan deresinde yüklü miktarda hint keneviri ekildiğini tespit etti. Bölgeye operasyon düzenlenen güvenlik güçleri, ekili 50 bin kök hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Sökülen hint kenevirler bölgede yakılarak imha edilirken,tespit edilen 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yılmaz Atar