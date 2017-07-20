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Bingöl'de 50 bin kök hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 50 bin kök hint keneviri ele geçirildi.

Bingölde 50 bin kök hint keneviri ele geçirildi

20 Temmuz 2017 10:42

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bingöl genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ile ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada, Genç ilçesine bağlı Şehitköy Hamzan deresinde yüklü miktarda hint keneviri ekildiğini tespit etti. Bölgeye operasyon düzenlenen güvenlik güçleri, ekili 50 bin kök hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Sökülen hint kenevirler bölgede yakılarak imha edilirken,tespit edilen 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. 

Yılmaz Atar

Etiketler: Bingöl, hint keneviri


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