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Bingöl'de 52 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından sahipsiz bir arazide yapılan aramada, meşe ağaçları içerisine gizlenmiş çuvallar içerisinde 52 kilogram 780 gram toz esrar ele geçirildi.


07 Ekim 2016 17:17

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Şehitköy kırsalında sahipsiz arazide esrar maddesi olduğu bilgisine ulaşıldığı belirtildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden belirlenen bölgede arama yapıldığı kaydedilen açıklamada, “Bingöl-Genç ilçesi Şehitköy köyü kırsalında sahipsiz arazide yapılan arama neticesinde, meşe ağaçlarının içerisine gizlenmiş çuvallarda 52 kilogram 780 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak adli işlemlere başlanılmıştır. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı ve ticareti ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.  

Yılmaz Atar
 

Etiketler: Bingöl, esrar


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