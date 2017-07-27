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Bingöl’de 62 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Bingöl merkezden İstanbul’a kaçma hazırlığında bulunun 62 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Bingölde 62 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

27 Temmuz 2017 17:15

Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülen yasa dışı göç ile mücadele kapsamında dinlenme tesisinde İstanbul’a kaçma hazırlığında olan 62 yabancı uyruklu şahsın yakalandığını bildirdi. Açıklamada, “Olay yerinde yapılan araştırmada, doğu ülkelerinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaparak Avrupa ülkelerine geçiş yapmak maksadıyla İstanbul iline gitmeye çalışan 6 Türkmenistan, 42 Afganistan, (9) Özbekistan, 5 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 6) yabancı uyruklu dinlenme tesisinde yakalanmışlardır” denildi.
Açıklamada, 62 yabancı uyruklu hakkında idari ve yasal işlemler yapıldıktan sonra İl Göç İdaresine teslimlerinin yapılacağı belirtildi. 

Yılmaz Atar

Etiketler: Bingöl


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