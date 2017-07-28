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Bingöl’de 70 metruk yapı yıkıldı

Bingöl’de, madde bağımlılarının mesken tuttuğu 70 metruk yapı yıkıldı.

Bingölde 70 metruk yapı yıkıldı

28 Temmuz 2017 13:54

Bingöl Valiliği koordinesinde Belediye ve İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında risk teşkil eden ve madde bağımlılarının meskeni haline gelen metruk yapılar, güvenlik güçlerinin kontrolünde yıkıldı.
Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikâyetler doğrultusunda yasal çerçevede incelemeler yapılarak, yıkım çalışmasının altyapısı hazırlanıyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce oluşturulan yıkım ekibi ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerekli önlemleri aldıktan sonra metruk yapıların yıkımını gerçekleştiriyor. Metruk yapılar yıkıldıkça hem uyuşturucu madde kullanımının önüne geçiliyor hem de görüntü kirliliği engelleniyor. Gerek ekiplerimizce gerçekleştirilen kontrollerde tespit edilen yapılar, gerekse vatandaşlarımızca yapılan şikayetler doğrultusunda tespit edilen metruk yapıların yıkımına devam edilecektir. Halkımızın huzuru, güveni ve rahatı için çalışmalara devam edilecektir” denildi. 

Yılmaz Atar


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