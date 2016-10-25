Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, “20 Ağustos’ta Gaziantep ilinde bir düğün töreni esnasında meydana gelen terör saldırısında çok sayıda vatandaşımız yaralanmış ya da hayatını kaybetmiştir. Bu olay, milli kültür ve geleneğimizin bir parçası olan ve ülkemiz genelinde vatandaşlarımız tarafından açık ve kapalı alanlarda yapılan düğün ve benzeri etkinliklere yönelik tedbirler alınmasını zaruri hale getirmiştir. Bu kapsamda, ilimizde açık alanlarda yapılan düğün ve benzeri etkinliklerde halkın huzuru can ve mal güvenliğine yönelik saldırıların ve milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden, kamu düzeni ve bütünlüğünü tehdit eden terör eylemlerinin önüne geçilerek üzücü olayların yaşanmaması için cadde ve sokaklarda düğün yapılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir. Yasaklama kararına uymayanlar hakkında 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 66. Maddesi kapsamında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi hükmü uyarınca işlem yapılmasına, yasaklama kararının uygulanmasından, kontrol ve takibinden Bingöl Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün sorumlu olmasına, yasaklamanın 19 Ekim’de yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda açık alanlarda düğün ve benzeri etkinliklerin yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Güvenlik tedbirlerinin alınabilmesi için kapalı mekanlarda yapılacak düğün, kına gecesi ve benzeri. organizasyonların yetkili idareye bildiriminin yapılması hususu da kamuoyuna duyurulur” denildi.

Yılmaz Atar

BİNGÖL