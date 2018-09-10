Bingöl'de Astsubay Kök'ü şehit eden terörist öldürüldü

15 Ağustos 2018 tarihinde Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirilmişti. Operasyonla ilgili valilik yeni bir detay paylaştı. 5 teröristin öldürüldüğü operasyonunun hatırlatıldığı açıklamada,"Hava harekatında etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından birisinin, 8 Eylül 2017 tarihinde Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Sefa Kök’ün şehit edilmesi ve 1 personelin yaralanması olayının faili olan sözde Çavreş Gücü sorumlusu Yona Dersim kod adlı Erol Ulucan isimli terörist olduğu tespit edilmiştir.Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir" denildi.

Muhammet Ali Çiftçi

