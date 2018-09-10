İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de Astsubay Kök'ü şehit eden terörist öldürüldü

Bingöl'de Astsubay Kök'ü şehit eden terörist öldürüldü
Bingöl'de Astsubay Kök'ü şehit eden terörist öldürüldü

Bingöl’de geçtiğimiz yıl Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Sefa Kök’ü şehit eden teröristin Yona Dersim kod adlı Erol Ulucan olduğu ve düzenlenen hava harekatıyla öldürüldüğü bildirildi.

15 Ağustos 2018 tarihinde Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirilmişti. Operasyonla ilgili valilik yeni bir detay paylaştı. 5 teröristin öldürüldüğü operasyonunun hatırlatıldığı açıklamada,"Hava harekatında etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından birisinin, 8 Eylül 2017 tarihinde Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Sefa Kök’ün şehit edilmesi ve 1 personelin yaralanması olayının faili olan sözde Çavreş Gücü sorumlusu Yona Dersim kod adlı Erol Ulucan isimli terörist olduğu tespit edilmiştir.Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir" denildi.

Muhammet Ali Çiftçi
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.