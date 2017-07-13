Bingöl'de basma düzenekli 2 patlayıcı bulundu

Bingöl Valili tarafından yapılan açıklamada, "Kığı ilçesinde konuşlu 2’nci Jandarma Komando Komutanlığına bağlı birlikler tarafından icra edilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Sarıtaş -28' operasyonu kapsamında Bingöl ili Yayladere ilçesi Gökçedal köyü kırsalında 2 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı madde bulunmuştur" denildi.

Açıklamanın devamında, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Yılmaz Atar

