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Bingöl'de basma düzenekli 2 patlayıcı bulundu

Bingöl kırsalında yürütülen operasyonda, 2 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulundu.

Bingölde basma düzenekli 2 patlayıcı bulundu

13 Temmuz 2017 11:20

Bingöl Valili tarafından yapılan açıklamada, "Kığı ilçesinde konuşlu 2’nci Jandarma Komando Komutanlığına bağlı birlikler tarafından icra edilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Sarıtaş -28' operasyonu kapsamında Bingöl ili Yayladere ilçesi Gökçedal köyü kırsalında 2 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı madde bulunmuştur" denildi.

Açıklamanın devamında, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı. 

Yılmaz Atar
 

Etiketler: patlayıcı


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