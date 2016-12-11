Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Bingöl’de bir ayda 12 bin yolcu hizmet aldı

Bingöl’de bir ayda 12 bin yolcu hizmet aldı

Havalimanı istatistiklerine göre kasım ayında Bingöl Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 12 bin 540 oldu.

Bingölde bir ayda 12 bin yolcu hizmet aldı

11 Aralık 2016 13:54

Bingöl Havalimanı Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2016 Kasım ayı istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Bingöl Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 12 bin 540 oldu. İç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise 110’a ulaştı.

2016 Yılı Ekim ayında Bingöl Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 100 ton olarak gerçekleşti. Bingöl Havalimanı’ndan, bir önceki yılın ilk 11 ayına göre yüzde 18 artışla 145 Bin 216 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 12 artışla Bin 259’a, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 11 artışla bin 396 tona ulaştı.

Yılmaz Atar

Etiketler: Bingöl


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç