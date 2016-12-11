Bingöl Havalimanı Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2016 Kasım ayı istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Bingöl Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 12 bin 540 oldu. İç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise 110’a ulaştı.

2016 Yılı Ekim ayında Bingöl Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 100 ton olarak gerçekleşti. Bingöl Havalimanı’ndan, bir önceki yılın ilk 11 ayına göre yüzde 18 artışla 145 Bin 216 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 12 artışla Bin 259’a, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 11 artışla bin 396 tona ulaştı.

Yılmaz Atar