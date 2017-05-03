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Bingöl'de C4 patlayıcı ile EYP ateşleyicisi ele geçirildi

Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait C4 patlayıcı, el yapımı patlayıcı, EYP ateşleyici elektronik kartı ve broşürü ele geçirildi.

Bingölde C4 patlayıcı ile EYP ateşleyicisi ele geçirildi

03 Mayıs 2017 16:04
Bingöl'de C4 patlayıcı ile EYP ateşleyicisi ele geçirildi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptığı istihbarat çalışması sonucu Yayladere ilçesi Korlu Köyü Düğünlü mezrası kırsalında terör örgütüne ait mühimmat, patlayıcı ve çeşitli malzemeler olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine bölgeye jandarma tipleri operasyon yaptı. Operasyonda mezra kırsalında kayalıklar arasında gizlenmiş 250 gram C4 patlayıcı,1 adet EYP ateşleyici elektronik kart, 8 sayfa EYP broşürü, Kaleşnikof mermisi, örgütsel doküman, bel çantası ve yan keski ele geçirildi. 

Yılmaz Atar
 

Etiketler: Bingöl, c4


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