Bingöl'de C4 patlayıcı ile EYP ateşleyicisi ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptığı istihbarat çalışması sonucu Yayladere ilçesi Korlu Köyü Düğünlü mezrası kırsalında terör örgütüne ait mühimmat, patlayıcı ve çeşitli malzemeler olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine bölgeye jandarma tipleri operasyon yaptı. Operasyonda mezra kırsalında kayalıklar arasında gizlenmiş 250 gram C4 patlayıcı,1 adet EYP ateşleyici elektronik kart, 8 sayfa EYP broşürü, Kaleşnikof mermisi, örgütsel doküman, bel çantası ve yan keski ele geçirildi.

Yılmaz Atar

