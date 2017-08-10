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Bingöl’de çatışma: 1 şehit, 1 asker yaralı |Bingöl haberleri

Bingöl’de güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan askerlerden 1'i şehit oldu.

Bingölde çatışma: 1 şehit, 1 asker yaralı |Bingöl haberleri

10 Ağustos 2017 21:58
Bingöl’de çatışma: 1 şehit - Tıkla İzle

Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü kırsalında operasyon gerçekleştiren güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında akşam saatlerinde sıcak temas yaşanmıştı. PKK’lı teröristlerce açılan ilk ateş sonucu biri ağır 2 asker yaralanmıştı.

Yaralı askerlerden biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan diğer yaralı askerin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Çatışma sonrası kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Yılmaz Atar - Sinan Atan
 

Etiketler: Bingöl, çatışma


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