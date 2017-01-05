Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği tespit edilen bir şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Yılmaz Atar