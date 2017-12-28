Bingöl'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Bingöl, İstanbul, Adana ve Kilis'te örgütle bağlantılı 26 şüpheli tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı 26 şüphelinin yakalanması için gözaltı talimatı verdi. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Muhammet Ali Çiftçi