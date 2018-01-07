Diğer
Kategoriler

Bingöl'de 'Doçka' ve çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Bingöl'de bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda doçka, 16 adet EYP, A4 patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bingölde Doçka ve çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

07 Ocak 2018 19:26

Valilik, Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendiğini bildirdi. Valilik açıklamasında; "07 Ocak 2018 tarihinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda 1 adet Uçaksavar silahı (Doçka), 79 adet Uçaksavar mühimmatı, 16 adet EYP düzeneği, 22 adet elektrikli fünye, 1 kilogram A4 patlayıcı, 7 adet büyük tüp, 3 adet küçük tüp ve bol miktarda yaşam malzemesi ile kıyafet ele geçirilmiştir" denildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede halkın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü aktarıldı. 

Muhammet Ali Çiftçi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç