Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY ve DEAŞ’e yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde FETÖ’nün şifreli haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı olduğu tespit edilen 7 rütbeli asker ile DAEŞ şüphelisi 10 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, daha önce gözaltına alınan 3 infaz koruma memurunun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.