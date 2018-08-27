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Bingöl’de 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilen 26 yerin süresi uzatıldı

Bingöl'de merkez ve ilçelere bağlı 26 yerin 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' süresi 11 Eylül'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Bingölde Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen 26 yerin süresi uzatıldı

27 Ağustos 2018 17:55

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır" denildi. 

Valilik, daha önce 27 Ağustos'a kadar Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerin 11 Eylül 2018'e uzatıldığını bildirdi. Özel Güvenlik Bölgesi olan yerlerin ise merkezde Ortaçanak, Hasar Yaylası, Hasar Tepe, Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Monçü Deresi bölgeleri, Adaklı ilçesinde bulunan, Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi (Sevkar) bölgesinde, Genç ilçesinde bulunan, Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman ve Şekeran bölgelerinde, Solhan ilçesinde, Yenibaşak-Doğuyeli bölgesinde, Yayladere ilçesinde, Horivanik Deresi-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy Ormanları, Manav Deresi ve Güneşlik Gökçedal bölgesinde, Kiğı ilçesinde Çomakderesi bölgesinde, Karlıova ilçesinde Karacehennem Ormanları bölgesinde, Yedisu ilçesinde ise Akımlı Yaylası bölgesi olduğu anımsatıldı.  

Muhammet Ali Çiftçi 

 

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