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Bingöl'de geçici özel güvenlik bölgesi uygulaması

Bingöl Valiliği, merkez ile 7 ilçedeki 15 alanın 7 aylık süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.


04 Ekim 2016 17:10

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıların sosyal ve ekonomik gelişmeyi olumsuz yönde etkilediği belirtildi. Saldırılar nedeniyle vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilen açıklamada, asayişi temin etmek için her türlü tedbirin alındığı vurgulandı. Açıklamada, "Bingöl merkez Ortaçanak köyü, Hasar Yaylası ile Hasar Tepe bölgesi, Adaklı'nın Şeytan Dağları, Şeytan Tepesi ve İlbey-Maltepe Vadisi (Sevkar) bölgesi, Genç ilçesinin Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman ve Şekeran bölgeleri, Karlıova ilçesinin Karacehennem ormanları, Solhan ilçesinin Yenibaşak ve Doğuyeli, Yayladere ilçesinin Horivanik ve Tahkim Deresi ile Kırköy ormanları bölgesi, Kiğı ilçesinin Çomak Deresi ile Yedisu ilçesinin Akımlı Yaylası bölgeleri geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Belirtilen alanlara vatandaşların can ve mal güvenliği açısından girişleri 1 Eylül 2016-1 Mart 2017 tarihleri arasında yasaklandı" denildi. 

Yılmaz Atar

Etiketler: bingöl valiliği, geçici özel güvenlik bölgesi


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