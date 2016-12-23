Son 24 yılın en sert kışını yaşayan Bingöl’de yeniden kar yağışı etkili olacak. Zorlu kış şartlarıyla boğuşan kırsal kesimdeki vatandaşlar, yeni kar yağışıyla birlikte son yılların en zor kışını geçirecek. Meteoroloji verilerine göre, kar yağışı hafta boyunca etkili olacak.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl, Elazığ ve Tunceli’de yer yer kar yağışlı geçeceğini duyurdu. Rüzgarların kuzey ve kuzey doğu yönlerden orta kuvvette esmesinin beklendiği belirtilen duyuruda, gece ile sabah saatlerinde buzlanma ve don olabileceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Yılmaz Atar