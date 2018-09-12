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Bingöl'de kimsenin inanmadığı kiviyi o yetiştirdi

Bingöl'de kimsenin inanmadığı kiviyi o yetiştirdi
Bingöl'de kimsenin inanmadığı kiviyi o yetiştirdi

Bingöllü Muhattin Polat, 6 yıl önce Rize'den temin edip toprakla buluşturduğu ve kimsenin inanmadığı kivi fidanları ilk meyvesini verdi. Sahil kenarlarında yetişen kivinin Bingöl'de meyve vermesi ise dikkat çekti.

Merkeze bağlı Güveçli köyünde ikamet eden Muhittin Polat, 6 yıl önce Rize'de çalışan yakınlarının aracılığıyla kivi fidanları getirtti. Getirttiği fidanları evinin bahçesine diken Polat, bakımını özenle yaptı ve bu yıl ilk meyvesini aldı. Subtropik iklim bitkisi olan ve Türkiye'de Doğu Karadeniz, Akdeniz Sahili, Marmara Bölgesi ile Yalova civarında yetiştirilebilen kivinin Bingöl'de meyve vermesi dikkat çekti. İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır ve beraberindeki teknik personelde haberi alır almaz Polat'ın bahçesine giderek inceleme yaptı.

"Kimse inanmadı o yetiştirdi" 

Bahçesinde şeftali, ayva, armut, incir gibi birçok meyveyi kendisi aşılayarak yetiştirdiğini aktaran Muhittin Polat," Meyve yetiştirmeye özel ilgim var. Son olarak Karadenizden getirttiğim kivi ve Bodrumdan getirdiği Narenciye fidanlarını bahçemde yetiştirmek istedim. Bingöl'de kivi yetiştirilebileceğine kimse inanmadı. Kivi fidanlarıyla özel olarak ilgilendim, su ve nem ihtiyacını karşılayabilmek için damla sulama sistemi kurdum ve budamasında da kendimi geliştirdim. Bu yıl ilk defa meyvesini verdi" dedi.
Bingöl'ün son yıllarda yapılan barajlarla nem oranının arttığını ve ikliminin daha ılıman hale geldiğini belirten İl Müdürü Bahadır, kentte subtropik iklim meyvesi olan kivinin ekonomik olarak yetiştirilip yetiştirilemeyeceği konusunda araştırmalar yapılacağını ve yetiştiren çiftçi Muhittin Polat'a da her türlü teknik desteğin sağlanacağını söyledi.  

Muhammet Ali Çiftçi
 

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