Edinilen bilgiye göre, Bingöl'ün Genç ilçesi Suveran İstasyonu bölgesinde demiryolu devriyesi yapan 2 geçici köy korucusu, teröristler tarafından döşenen mayının uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu yaralandı. Devriye görevi yaparken mayının patlatılması sonucu yaralanan S.T. ve E.B. isimli korucular, Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Korucuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

Yılmaz Atar



