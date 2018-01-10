Diğer
Kategoriler

Bingöl’de patlayıcı ve çok miktarda EYP malzemesi ele geçirildi

Bingöl’de terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Bingölde patlayıcı ve çok miktarda EYP malzemesi ele geçirildi

10 Ocak 2018 19:59

Bingöl Valiliği, Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından bölücü terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını bildirdi.

Valiliği açıklamasında, “Genç ilçesi mülki sınırlarında, BTÖ’nün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda 800 kilogram Amonyum Nitrat, 300 kilogram EYP yapımında kullanılan kimyasal madde, 1 adet tuzaklanmış EYP, 2 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal madde, 16 adet elektrikli fünye, 18 adet EYP alıcısı ve vericisi, 30 metre EYP düzeneğinde kullanılan çift nakilli kablo, 50 adet 5.56 mm. M-16 Piyade tüfeği fişeği ile bol miktarda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

Muhammet Ali Çiftçi
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç