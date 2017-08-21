Bingöl'de PKK/KCK operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapanlara yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada çok sayıda şüpheli belirlendi. Güvenlik güçleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Gözaltında bulunan 6 şüphelinin ise ifade işleminin sürdüğü öğrenildi.

Yılmaz Atar

