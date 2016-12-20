Bingöl Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Bingöl, İstanbul, Elazığ, Muş ve Kars illerinde PKK/KCK terör örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 19 şüphelinin gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada, “2 şüpheli alınan beyanlarına müteakip Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakılmıştır. 15 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiş, 10 şüpheli tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevine konmuş, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 2 şüphelinin tahkikat işlemlerine devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

Yılmaz Atar

BİNGÖL