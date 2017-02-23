Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı birlikleri tarafından merkez Dallıtepe köyü kırsalında “Şehit Korucu Hasan Kızılboğa-11” operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında bir boş ağıl ile bir depo ele geçirildiği belirtilen açıklamada, “Operasyon kapsamında 2 adet PKMS (bixi) makineli tüfek, 3 bin adet 7,62 PKMS (bixi) mühimmatı, 16 adet el bombası, 10 kilogram patlayıcı madde, 1 ton amonyum nitrat gübre, 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 3 adet RPG-7 roketatar sevk mühimmatı, 1 adet AK-47 Kaleşnikof şarjörü, 100 adet 5,56 mm M-16 mühimmatı, 1 adet 12,7 mm Zagros silahı mühimmatı, 3 adet hücum yeleği, 20 adet örgüt kıyafeti, 20 adet şemsiye, 50 kilogram un ve 5 adet şarjör kütüklüğü ele geçirilmiştir” denildi.

Operasyon kapsamında bir şüpheli şahsın gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, terörle mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı.