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Bingöl'de PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bingöl’ün Yayladere ilçesi Kışlık Deresi bölgesindeki terör operasyonlarında menfez içerisinde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele ve gece görüş dürbünü ele geçirildi.

Bingölde PKKya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

25 Temmuz 2017 19:52

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından BTÖ mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen çalışmalar neticesinde Yayladere ilçesi Kışlık Deresi bölgesinde bir menfez içerisinde 1 adet M14 Anti Personel Mayın, 2 adet AK-47 Şarjörü, 60 adet Kaleşnikof Fişeği, 20 Adet Bixi Mühimmatı, 1 adet Araç Telsizi, 1 adet el telsizi, 1 adet gece görüş dürbünü, 8 teröristlere ait fotoğraflar ele geçirildi” denildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği belirtildi. 

Yılmaz Atar
 

Etiketler: Bingöl, pkk


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