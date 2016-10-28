Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Bingöl 49’uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından Genç ilçesi Yeniyazı bölgesinde ‘Şehit Piyade Uzman Çavuş Kerim üye-24’ operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada,"Heltepe bölgesinde yapılan arazi arama tarama faaliyeti esnasında, toprağa gömülü 4 adet bidon içerisinde yaşam malzemesi bulundu. Bölgede devam eden operasyon faaliyetinde, 10 adet örgüt kıyafeti, 8 adet şemsiye, 1 adet küçük akü, 6 adet panço, 2 adet keskin nişancı gizleme ağı, 4 adet mat, 1 adet pil, 1 adet radyo, 4 çuval un, 1 çuval şeker, 1 büyük paket tuz, 10 iç çamaşır takımı, bol miktarda tıbbi malzeme ele geçirilmiştir” denildi.

Yılmaz Atar

BİNGÖL