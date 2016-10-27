Bingöl Valiliği, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından Solhan ve Yayladere ilçelerinde yürütülen operasyonlar kapsamında çok sayıda yaşam malzemesi ve çeşitli evraklar ele geçirildiğini bildirdi. Solhan’ın Mutluca Köyü Bozandere mevkiinde PKK’ya ait sığınaklar bulunduğu ifade edilen açıklamada, “Sığınaklar içerisinde 60 adet konserve, 1 adet sırt çantası, 1 adet dikiş makinesi, 5 kilogram toz şeker, 5kilogtam tuz, bol miktarda çeşitli mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

Kimlik ve vergi levhaları var

Yayladere ilçesi Haktanır Köyü Dal mezrası bölgesinde icra edilen operasyonda ise ormanlık alana gizlenmiş vaziyette koli bulunduğu belirtilen açıklamada, “Koli içerisinde 21 adet T.C. nüfus cüzdanı, 3 adet özel şirkete ait personel kimlik kartı, 2 adet motorlu araç trafik tescil belgesi, 2 adet vergi levhası, 1 adet not defteri, 1 çift mekap ayakkabı, 2 adet bel kuşağı, 1 adet haki renk atlet, 1 adet 5x10 metre ebatlarında mavi renkli branda, bol miktarda evrak ele gerilmiştir. Ele geçirilen malzemeler ile ilgili adli tahkikat süreci devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Yılmaz Atar