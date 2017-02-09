Gerçekleştirdiği kurtarma operasyonlarla adından sıkça söz ettiren İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Genç ilçesine bağlı Yeniyazı Kaldırım mezrasında fenalaşan 28 yaşındaki Kadriye Tunç Bilek için seferber oldu. 3 aylık gebe ve düşük riski bulunan Bilek’e ulaşmak için paletli ambulansla yola koyulan ekip, uzun uğraşlar sonrası mezraya ulaştı. Hastayı paletli ambulansa alarak dönüş yoluna geçen ekipler, kurtarma operasyonunu 5 saatlik çalışmaya tamamlayarak bir başarıya daha imza attı.

Yılmaz Atar

