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Bingöl’de rahatsızlanan gebe kadın kurtarıldı

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı köyde fenalaşan 28 yaşındaki gebe kadın, UMKE tarafından gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı.


09 Şubat 2017 15:04

Gerçekleştirdiği kurtarma operasyonlarla adından sıkça söz ettiren İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Genç ilçesine bağlı Yeniyazı Kaldırım mezrasında fenalaşan 28 yaşındaki Kadriye Tunç Bilek için seferber oldu. 3 aylık gebe ve düşük riski bulunan Bilek’e ulaşmak için paletli ambulansla yola koyulan ekip, uzun uğraşlar sonrası mezraya ulaştı. Hastayı paletli ambulansa alarak dönüş yoluna geçen ekipler, kurtarma operasyonunu 5 saatlik çalışmaya tamamlayarak bir başarıya daha imza attı. 

Yılmaz Atar
 


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