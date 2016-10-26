Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Karlıova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahsa yönelik Toklular köyünde operasyon düzenlendi. Açıklamada operasyonda bir kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, “Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 adet bayan teröriste ait fotoğraf, 1 adet turuncu-sarı-yeşil renkli üzerinde Kürdistan yazan forma, 1 adet cep telefonu, 1 adet sim kart, 2 adet dvd-r, 1 adet 2 GB micro cd hafıza kartı, 1 adet 8 GB flaş bellek ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şahsın adli tahkikat süreci devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

Yılmaz Atar

BİNGÖL