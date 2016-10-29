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Bingöl’de terör operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Bingöl Valiliği, PKK/KCK operasyonu kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ünün tutuklandığını bildirdi.


29 Ekim 2016 12:32

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karlıova ilçesi Kızılçubuk köyünde PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 adres ile 16 şahsa eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtti. Operasyon kapsamında 14 şahsın gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, “Gözaltına alınan şahıslardan 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, 3 şüpheli adli kontrol şartı ile 1 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere 6 şüpheli ise alınan beyanlarına müteakip cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda serbest bırakılmıştır. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir” denildi. 

Yılmaz Atar

Etiketler: Bingöl


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