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Bingöl’de terör operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Bingöl Valiliği, PKK/KCK operasyonu kapsamında aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bingölde terör operasyonunda 5 kişi tutuklandı

28 Ekim 2016 23:57

Bingöl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütü mensuplarına kurye, milislik, işbirlikçilik ve yardım-yataklık faaliyetlerinde bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 13 şahsın gözaltına alındığını belirtti. Şüphelilerden 8’inin cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, “Aralarında Bingöl DBP İl Eş Başkanları, Genç ilçesi DBP ve HDP İlçe Eş Başkanlarının da bulunduğu Z.Y., F.Ş. Z.A., A.Y. ve M.Ç. isimli 5 şahıs, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklama talebi ile sevk edildiği Bingöl Sulh Hâkimliği'nce ‘silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklanarak, ilimiz M Tipi Cezaevi'ne sevk edilmişlerdir” denildi. 

Yılmaz Atar
 

Etiketler: Bingöl


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