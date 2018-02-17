Bingöl’de terör propagandası yapan 6 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyada terör propagandası yapan şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada adresleri belirlenen şüphelilerden 9'u gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü serbest kaldı.