Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları (BİŞHAK) Derneği, İstanbul’da 30'u polis, 39 kişinin şehit olduğu terör saldırılarına tepki göstermek amacıyla Dörtyol Saat Kulesi önünde kitlesel basın açıklaması düzenledi. Türk Bayraklarının açıldığı basın açıklamasına destek veren yüzlerce vatandaş ve sivil toplum kuruluşları, terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı.

Basın metnini okuyan BİŞHAK Başkanı Naim Tan, saldırıda şehit olanlara Allah’tan rahmet dileyerek, terör örgütü PKK ve işbirlikçilerini kınadı. Tan, “Bu olayı yapanlara bundan sonra terör örgütü demeyelim, dememeliyiz. Bu terör örgütleri sadece taşeron örgütlerdir. Bunlar birilerinin ellerini yakmamak için kullandığı maşadan ibarettir. Bu olayın arkasında bize dost görünüp düşmanlık yapan bizi her daim arkadan vuran ABD, İsrail, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, Avusturya, Lüksemburg, Yunanistan kısacası bütün haçlı zihniyetidir. Sizlere asla boyun eğmeyeceğiz. Ülkemizi asla böldürtmeyeceğiz. Ezanımızı asla susturtmayacağız. Bayrağımızı asla indirmeyeceğiz. Bunlar eski Türkiye’yi hayal ediyorlar. Önlerinde düğme kapatan başbakanları, cumhurbaşkanlarını istiyorlar. Devir değişti. Allah’a çok şükürler olsun ki artık size boyun eğmeyen size düğme kapatmayan başbakanlarımız cumhurbaşkanlarımız var” dedi.

Türkiye güçlendikçe terör örgütü destekçisi ülkelerin kudurduğunu vurgulayan Tan, şunları söyledi:

“Bizler güçlendikçe ayaklarımızdaki prangalardan kurtuldukça bunlar kuduruyorlar. Daha çok saldırıyorlar. Gelin dün olduğu gibi bugünde yarında bunların anladığı dilden konuşalım. Bunlara hak ettiği cevapları verelim. Gün birlik günüdür, gün kardeşlik günüdür, gün aynı bayrak altında birleşme günüdür. Bizler bir oldukça, beraber oldukça bunların bu planlarını bozmuş olacağız. Bunlar bizi Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sunni, Çerkez olarak bölmeye parçalamaya çalışıyorlar. Bizler biriz beraberiz ve kardeşiz. Hiçbir güç bizi ayırmayacaktır.”

HDP’ye tepki

AK Parti, CHP ve MHP’nin imzaladığı ortak bildiriye imza atmayan HDP’yi eleştiren Tan, “Bakın dün mecliste bu terör örgütlerine karşı imzalanan bildiriye sözde temsilcimiz olan HDP imza atmayarak, teröre bir kez daha destek vermiştir. Bu HDP asla bizi temsil edemez. Bu HDP’liler asla Kürt ve Zaza değiller. Bunlar Kürtlerin ve Zazaların düşmanıdırlar” diye konuştu.

Terörle daha azimli ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gerektiği vurgulayan Tan, “Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele sürmelidir. Teröre destek veren kim olursa olsun cezasını bulmalıdır. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarındaki kravatlı teröristler bir an önce temizlenmelidir. Teröre hak ettiği dilden muamele etmeliyiz. kim bu ülkenin ekmeğini yiyor ve bu ülkeye ihanet ediyorsa Allah onları hem bu dünyada hem öbür dünyada kahretsin” ifadelerinde bulundu.

Program, şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

Yılmaz Atar

BİNGÖL