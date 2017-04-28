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Bingöl’de teröristlerin sığınağı imha edildi

Bingöl kırsalında devam eden terör operasyonları sırasında bulunan iki sığınak imha edildi.

Bingölde teröristlerin sığınağı imha edildi

28 Nisan 2017 17:47

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce merkez Oğuldere köyünde icra edilen ‘Şehit Güvenlik Korucusu Nurettin Kaydutekin-9 Operasyonu'nda terör örgütünün kullandığı 2 sığınak bulunduğunu açıkladı. Sığınakların kullanılamaz hale getirildiği belirtilen açıklamada, “Sığınaklarda 2 örgüt kıyafeti, 10 sivil kıyafet, 10 büyük pil, örgütsel yayın, radyo, traş makinesi, tütün tabakası, deterjan, çaydanlık, tencere, kürek, kazma, tabak, dikiş seti, tornavida takımı ile çok miktarda gıda malzemesi ele geçirildi" denildi.

Örgütsel dokümanların muhafaza altına alındığı, yaşam malzemelerinin ise imha edildiği öğrenildi. 

Yılmaz Atar

Etiketler: Bingöl, imha, sığınak, teröristler


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