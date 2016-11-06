Valilikten yapılan açıklamada, son dönemlerde, terör örgütlerinin ülkenin birlik ve bütünlüğüne kasteden eylemlerini çok farklı yol ve yöntemlere başvurarak sürdürdüğü belirtildi. İl genelinde kapalı ve açık yer toplantıları, yürüyüşler, basın açıklamaları, oturma eylemi, kepenk kapatma, çadır kurma, stant açma ve halk toplantılarının geçici olarak yasaklandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bir yandan yollara el yapımı patlayıcı döşemek, güvenlik kuvvetlerimize ve masum vatandaşlarımıza karşı silahlı saldırıda bulunmak gibi terörist yöntemler kullanırken öte yandan Anayasa ve Yasalarla güvence altına alınan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri gibi temel hak ve hürriyetleri de terör örgütleri tarafından istismar edilmektedir. Bu bağlamda İlimizde genel güvenliğin asayiş ve kamu düzeninin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun ‘Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler’ başlıklı 11. maddesinde tanımlanan yetkiye dayanılarak Bingöl İli genelinde kapalı ve açık yer toplantıları ve yürüyüşler ile basın açıklaması, oturma eylemi, kepenk kapatma, çadır kurma, stant açma, halk toplantısı adı altında yapılacak her türlü etkinlikler ile toplantılar ve gösteri yürüyüşleri 13 Kasım 2016 tarihi saat 24:00'a kadar yasaklanmıştır” denildi.

Yılmaz Atar