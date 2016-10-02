Edinilen bilgiye göre, Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Dilektaşı köyü istikametine doğru seyir halinde olan Sabahattin Kolak idaresindeki 34 YP 7738 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Sabahattin Kolak ve Zayide Kolak hayatını kaybederken, Aysun Kolak ile Berkay Kolak ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bingöl’ün Ilıcalar beldesine bağlı Yenibaşlar köyü mevkiinde ise iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. 112 sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, her iki kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Yılmaz Atar



