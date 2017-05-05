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Bingöl'de tren geçişi sırasında patlama

Bingöl'ün Genç ilçesinden hareket eden yolcu treninin geçişi sırasında demir yoluna teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcı infilak ettirilirdi.

Bingölde tren geçişi sırasında patlama

05 Mayıs 2017 21:23
Bingöl'de tren geçişi sırasında patlama - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Bingöl'ün Genç- ilçesinden Tatvan seferi için saat 16.00 sıralarında yola çıkan TK 52862 sefer sayılı karma yolcu treninin Yoldaşan köyü sınırlarından geçtiği sırada terör örgütü PKK tarafından demir yoluna döşenen uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlama nedeniyle raylarda hasar oluştu. Zarar görmeyen tren ise tekrar kalkış yaptığı Genç ilçesine dönmek zorunda kaldı.

Bölgede teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldığı öğrenildi. 

Sinan Atan

Etiketler: Bingöl, patlama, tren


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