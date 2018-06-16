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Bingöl'de yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı

Bingöl’de yolcu taşıyan minibüsün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

Bingölde yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı

16 Haziran 2018 16:35

Kaza, Bingöl Solhan yolu 10. kilometrede Kervansaray mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Solhan ilçesine yolcu taşımacılığı yapan G.K. yönetiminde 12 D 4026 plakalı minibüs, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan minibüs, şarampole inerek ters döndü. Kazada sürücüyle birlikte 14 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulans ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

Yılmaz Atar
 

 

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