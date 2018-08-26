Bingöl'deki çatışmada yaralanan 1 asker şehit oldu

Edinilen bilgilere göre, Bingöl’ün Karlıova ilçesi Çatak köyü kırsalında güvenlik güçleri bölücü terör örgütüne yönelik operasyon başlattı.Operasyonda güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü militanları arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 3 askerin yaralandı. Yaralı askerler operasyon bölgesinden alınarak, Bingöl Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı.Yaralı askerlerden durumu ağır olan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonun sürdüğü bildirildi.

Muhammet Ali Çiftçi