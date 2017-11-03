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Bingöllü şehit son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit düşen sözleşmeli er Ersin Özyurt için memleketi Bingöl'de tören düzenlendi.

Bingöllü şehit son yolculuğuna uğurlandı

03 Kasım 2017 09:43

Dün akşam saatlerinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sınırın sıfır noktasında terör örgütü PKK ile girilen çatışmada yaralanan sözleşmeli er Ersin Özyurt kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit olan Özyurt’un Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Murat köyü Alak mezrasındaki ailesine acı haber verildi.
İlçe Kaymakamı Fatih Okumuş'un acı haberi verdiği şehidin babasının emekli güvenlik korucusu, ağabeyinin ise halen güvenlik korucusu olduğu öğrenildi.
Şehidin cenazesi sabah saatlerinde Hakkari'den Bingöl’ün Solhan ilçesine helikopterle getirildi.
Şehit Öyurt için İlçe Jandarma Komutanlığında tören düzenleniyor. Bingöl Valisi Ali Mantı ile birlikte diğer il protokolü, ilçe halkı, şehidin ailesi ve askeri erkanın katıldığı törenin tamamlanmasının ardından şehidin naaşı ilçedeki Ulucami'ye götürülecek. Cenaze töreninden sonra şehidin naaşı ailesinin yaşadığı köyde toprağa verilecek.
 

 

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