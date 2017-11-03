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Bingöllü şehit son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde şehit düşen sözleşmeli er Ersin Özyurt, Solhan ilçesine bağlı Murat köyü Alak mezrasında toprağa verildi.

Bingöllü şehit son yolculuğuna uğurlandı

03 Kasım 2017 11:19

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde sınırın sıfır noktasında terör örgütü PKK ile girilen çatışmada yaralanan sözleşmeli er Ersin Özyurt kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit olan Özyurt’un cenazesi, helikopterle Solhan İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Özyurt’un naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Saygı duruşunun ardından şehit Özyurt’un özgeçmişi okundu. Düzenlenen törende konuşan İlçe Kaymakamı Fatih Okumuş, “Ersin kardeşim peygamberlikten sonra en yüksek mertebe olan şehadet mertebesine kavuştu. Ersin bayrak, vatan ve kutsallarımız için şehit oldu. Bunu unutmayacak ve unutturmayacağız. Şehidimiz kanı yerde kalmayacak” dedi.

İl Müftüsü Mecit Can’ın okuduğu duanın ardından, şehidin naaşı Solhan Ulucami’ye getirildi. Binlerce kişi ise Türk bayrakları açarak ‘Kahrolsun PKK’, ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ sloganları atarak yürüdü.
Solhan Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Şehit Özyurt'un naaşı Murat Köyü Alak Mezrasına götürülerek toprağa verildi.

Törene, Bingöl Valisi Ali Mantı, 49’uncu Komando Tugay Komutanı Ersin Altay, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, il ve ilçe protokolü, ilçe halkı, şehidin ailesi ve askeri erkan katıldı.

Muhammet Ali Çiftçi - Yılmaz Atar

Etiketler: Bingöl, cenaze, şehit

 

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